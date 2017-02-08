Нижний Новгород, 8 февраля, 2017, 18:56 — ИА Регнум. В Нижегородской области будут восстанавливать осушенные болота. Об этом ИА REGNUM сообщили в экологическом центре «Дронт» по итогам совещания по вопросу планирования и реализации проектов по восстановлению гидрологического режима осушенных болот, которое прошло в экоцентре Керженского заповедника.

Цитата из м/ф «Летучий корабль». Реж. Гарри Бардин. 1979. СССР «Жизнь моя жестянка...»

Планируется, что программа по восстановлению болот будет реализована в Нижегородской области в рамках российско-германского пилотного проекта «Восстановление торфяных болот в России в целях предотвращения пожаров и смягчения изменений климата».

Одной из задач стратегии по сохранению биологического разнообразия России поставлено восстановление к 2020 году 15% нарушенных экосистем, в том числе и болотных угодий. Суть проекта — это экореставрация болот, организация и направление естественных экологических процессов, чтобы болотные угодья смогли вновь выполнять экологические функции и оказывать экосистемные услуги.

По словам технического координатора проекта от Международной организации по сохранению водно-болотных угодий Татьяны Минаевой, многие заброшенные торфяники отнесены к лесным землям, но по сути это земли с накопленным экологическим ущербом.

Как правило, осушенные торфяники имеют наивысший класс природной пожарной опасности, представляя большую проблему для окружающих территорий, поэтому так важно снизить их пожаоопасность. Также благодаря восстановлению болот уменьшается уровень загрязнения воды в реках, сокращаются выбросы парниковых газов, восстанавливаются ягодники и охотничьи угодья.

Проект по восстановлению осушенных болот идет в Российской Федерации с 2011 года. За последние годы обводнено в достаточной мере для снижения риска пожаров и уменьшения выбросов парниковых газов 36,933 тыс. га деградировавших торфяных болот в Московской, Тверской и Владимирской областях.

На следующем этапе реализации проекта Нижегородская область должна включится в него очень плотно.

В непосредственной близости от границ Керженского заповедника также имеются осушенные и выработанные торфяные месторождения, представляющие значительную пожарную опасность. Поэтому заповедник крайне заинтересован в восстановлении на данном участке полноценной болотной экосистемы и готов присоединиться к проекту по ее восстановлению.

В качестве эксперимента нижегородский экоцентр «Дронт» в 2002—2003 годах провел обводнение участка в 50 гектар на одном из нижегородских болот.

В рамках совещания было принято решение проработать правовые возможности проведения работ по восстановлению нарушенных болотных комплексов на землях государственного лесного фонда и в ближайшее время определить наиболее приоритетные места для восстановления болот с точки зрения обеспечения пожарной безопасности.