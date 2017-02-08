Ярославль, 8 февраля, 2017, 18:54 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов высказался за перевод коммунальных платежей региона в единый информационно-расчетный центр — АО «ЯроблЕИРЦ». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области. 8 января на заседании правительства рассматривался вопрос «О внедрении АО «Ярославский областной единый информационно-расчетный центр» на территории Ярославской области».

Yarregion.ru Заседании правительства Ярославской области

Как сообщало ранее ИА REGNUM, попытка перевода всех коммунальных платежей в одну компанию вызвала резко негативную реакцию управляющих компаний Рыбинска и Переславля-Залесского. Они пожаловались в прокуратуру на то, что региональные чиновники лоббируют частную структуру, навязывая ее услуги по цене, значительно превышающей рынок (3,9% вместо 1%). Озабоченность высказал и региональный бизнес-омбудсмен Альфир Бакиров, который пообещал донести проблемы коммунальщиков до главы региона. Однако Дмитрий Миронов дал понять, что внедрение «ЯроблЕИРЦ» проходит по его инициативе. Кроме того, именно региональные власти будут контролировать деятельность частной компании, получив в ней блокирующий пакет акций.

«Центр будет работать под жестким контролем правительства, поскольку блокирующий пакет акций принадлежит области. Обращаю ваше внимание: мероприятия, связанные с переходом на единый платежный документ, не должны осуществляться за счет населения. Любые попытки переложить на жителей региона расходы, связанные с созданием и функционированием центра, будут решительно пресекаться», — приводит слова врио губернатора Дмитрия Миронова официальный портал правительства Ярославской области.

АО «ЯроблЕИРЦ» было зарегистрировано в конце 2016 года и принадлежало частной компании, которой владели два физлица. Позднее в региональном правительстве заявили, что часть акций перейдет под контроль чиновников по договору дарения.

Региональные власти инициативу введения «ЯроблЕИРЦ» связывают с необходимостью исключения посредников при расчетах с поставщиками тепла, чтобы, в свою очередь, развязать узел неплатежей за природный газ перед «Газпромом». При этом главными виновниками в этих неплатежах называются именно управляющие компании.

«Мы нацелены на оздоровление ситуации в этой сфере и не позволим манипулировать деньгами населения. Все коммунальные платежи должны быть понятны и прозрачны. Те управляющие компании, которые не платят ресурсоснабжающим организациям, необходимо лишать лицензии», — сказал на заседании правительства области врио губернатора Дмитрий Миронов.

«Размер платежей для населения с запуском АО «ЯроблЕИРЦ» не изменится. Расходы на оплату его услуг несут управляющие, ресурсоснабжающие и другие организации — поставщики и исполнители услуг», — говорится в сообщении портала правительства Ярославской области.

Нести дополнительные расходы готовы далеко не все управляющие компании.

«УК Ярославской области готовы заключить договор с областным ЕИРЦ, но не в том виде, в котором его предлагают заключить рабочая группа частного ЯроблЕИРЦ. У нас есть разногласия по договору, которые я могу перечислить, и пока преодолеваем их в рабочем порядке, но не все сразу получается. Предлагаемый договор предполагает покрытие комиссии 3,9% за счет строки содержание и ремонт жилья, по сути предлагается или уволить часть сотрудников или пожертвовать ремонтами многоквартирных домов, ради содержания частного ЯроблЕИРЦ. Почему декларируется что стоимость не возрастет для жителей — не понятно. Ни у одной УК области в тарифе нет скрытой комиссии. Далее, по выписке из ЕГРЮЛ, видно что ЯроблЕИРЦ является акционерным обществом с уставным капиталом в 1 миллион рублей. Надо понимать, что оборот всех денег области в месяц только — несколько миллиардов. Пока документально не подтверждено участие области в АО ЯрОблЕИРЦ, есть только намерения отдать четвертую часть акций области. В связи с этим у УК области и у жителей есть опасения за свои финансовые средства. Не урегулирован момент клиентского обслуживания. В договоре фигурирует только один банк, который не будет с жителей взимать комиссию, в Переславле всего 2 банкомата этого банка и ни одного отделения. УК Переславля настаивают на том, чтобы договор был заключен со всеми банками, которые есть в городе и с Почтой России, это удобно для жителей. С целью принудить подписать этот договор в том виде в каком его нам предлагают сейчас, устроена истерия в СМИ и используются прочие методы воздействия на УК. Если раньше было 10 проверок в год Госжилинспекции, то теперь 10 в месяц» , — сказал представитель ООО «УК «Белая линия» Михаил Муленков.

В правительстве региона планируют перевести основные платежи за коммунальные услуги в «ЯроблЕИРЦ» в ближайшее время. В январе структура ЕИРЦ уже начала работать в Тутаеве и Переславле-Залесском, на февраль запланировано подключение Рыбинска и Ростова, в марте — Ярославля, поселка Некрасовское.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, проверку по обращению управляющих компаний Переславля и Рыбинска начала прокуратура области, однако ее результаты пока неизвестны. Также коммунальщики обращаются в различные региональные и федеральные структуры, как государственные так и общественные. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.