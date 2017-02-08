Ханты-Мансийск, 8 февраля, 2017, 18:49 — ИА Регнум. В Сургуте бывший сотрудник Ростехнадзора приговорён к семи годам лишения свободы за покушение на полуторамиллионную взятку. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре ХМАО.

Советский плакат «Смерть взятке!». 1923

Судом установлено, что госинспектор Ростехнадзора в июле 2015 года через посредника требовал от представителя одной из организаций взятку в размере свыше полутора миллионов рублей. За это он должен был «помочь» одной топливной компании содействовать в положительном результате внеплановой проверки для дальнейшего лицензирование предприятия.

Посредник получил от представителя фирмы лишь часть взятки в размере 800 тыс. рублей. Передача денег происходила под контролем правоохранительных органов. Посредник мздоимца был пойман с поличным.

Сургутский городской суд вынес уже бывшему госинспектору приговор по ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ («Покушение на получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, в особо крупном размере») — семь лет лишения свободы со штрафом в размере 4 млн.800 тыс. рублей, сообщили в суде. Отметим, посредник во взяточничестве был осуждён ранее.