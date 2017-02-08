Ижевск, 8 февраля, 2017, 18:48 — ИА Регнум. В Удмуртии в 2016 году выявлено 260 преступлений коррупционной направленности. Как отметили на совещании в Ижевске под руководством заместителя полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Алексея Сухова при участии главы республики Александра Соловьева, число коррупционных преступлений сократилось по сравнению с предыдущим годом на 15,6%, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе полпредства.

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В течение года во всех органах госвласти и местного самоуправления региона проведено свыше 300 проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. По их результатам более 30 государственных и муниципальных служащих, допустивших нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности. Судами республики в 2016 году рассмотрено 164 уголовных дела о преступлениях коррупционной направленности, из которых в отношении 155 лиц вынесены обвинительные приговоры.

По словам Сухова, в Чувашии, Мордовии и Удмуртии реализуются антикоррупционные пилотные проекты. План совместных мероприятий по противодействию коррупции, утвержденный полпредом президента России Михаилом Бабичем, будет реализован в тесном взаимодействии с федеральными и региональными органами исполнительной власти, правоохранителями, а также органами прокуратуры.

Последнее время наиболее часто в связи с коррупционными преступлениями упоминается Миндортранс Удмуртии. Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в регионе задержаны двое чиновников министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии по подозрению в совершении преступления по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом»). Вместе с ними задержан индивидуальный предприниматель, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»). По информации регионального управления МВД, что максимальное наказание за указанные преступления составляет 7 лет лишения свободы. Осенью прошлого года был задержан замглавы Миндортранса Удмуртии по ч.1, 3 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и по ч.1 ст.285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).