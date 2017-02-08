Киев, 8 февраля, 2017, 18:34 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Украины резко осудило акт вандализма в отношении здания Генконсульства Польши во Львове. Об этом 8 февраля говорится в заявлении украинского МИД, обнародованном его пресс-службой, передает ИА REGNUM.

Флаг Польши

«МИД Украины решительно осуждает акт вандализма, совершенный 8 февраля с.г. по отношению к Генконсульству Польши во Львове», — говорится в сообщении.

При этом во внешнеполитическом ведомстве указали на причастность «третьей стороны», которая пытается навредить украинско-польским отношениям. «Системность, с которой злоумышленники совершают акты вандализма и надругательства, свидетельствует о заинтересованности третьей стороны нанести вред украинско-польским отношениям», — отмечается в материале.

Украинский МИД напоминает, что украинские дипломаты вместе с польскими партнерами работают над позитивной повесткой дня двусторонних отношений. В частности идет «активизация работы украинско-польского Форума партнерства, рабочее заседание украинской части которого состоялось в Киеве 7 февраля».

Кроме того, министр иностранных дел Украины Павел Климкин лично осудил акт вандализма в отношении Генерального консульства Польши. «Решительно осуждаю акт вандализма в отношении Генконсульства Польши во Львове. Провокации еще никому пользы не принесли, даже тем, кто их совершает», — написал Климкин в своем микроблоге в Twitter.

Ранее, 8 февраля, во Львове на улице Парковой неизвестные вандалы поставили несколько пятен красного цвета на здании Генконсульства Польши, а на заборе написали фразу белой краской «Наша земля».

В свою очередь, депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook написал, что на месте инцидента работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК Украины — «Хулиганство».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Бродовском районе Львовщины неизвестные вандалы разрушили памятник полякам, убитым в 1944 г. во время карательной операции гитлеровских войск в с. Гута Пеняцкая. В Киевской области был осквернен мемориальный комплекс «Быковнянские могилы».