Минск, 9 февраля, 2017, 11:00 — ИА Регнум. «Деятельность Сергея Шиптенко на посту главного редактора журнала «Новая экономика» содействовала дружбе между разными странами и народами мира, способствовала усилению белорусской государственности, противодействовала экстремизму и насилию», — так охарактеризовали работу журналиста ИА REGNUM в качестве главного редактора журнала «Новая экономика» члены редакционной коллегии журнала — известные на всём постсоветском пространстве белорусские учёные.

Как стало известно ИА REGNUM, на днях учёные написали следователю Следственного комитета Белоруссии Юрию Мацкевичу, который ведёт дело журналистов, письмо в защиту своего коллеги по научному изданию. Они отмечают, что за время своей работы в должности главного редактора журнала Сергей Шиптенко добился признания этого научного издания во всех странах СНГ.

Это проявилось не только в том, что в журнале публиковались известные и авторитетные учёные всех стран постсоветского пространства, но и в том, что с 2007 года журнал находится в официальном перечне печатных изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Белоруссии для публикации результатов диссертационных исследований по экономическим наукам. Белорусские учёные убеждены, что в своей работе Сергей Шиптенко делал всё для искоренения экстремистских идей в белорусском обществе.

ИА REGNUM напоминает, что в начале декабря 2016 года в Белоруссии были арестованы авторы агентства Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко, выступавшие со статьями о внутренней политике, экономике и культуре Белоруссии. Их обвиняют в разжигании межнациональной розни, а именно — в попытках «вбить клин» между народами России и Белоруссии. Сергею Шиптенко уже предъявлены обвинения, ему грозит срок до 12 лет.

Редакция ИА REGNUM считает своих арестованных в Белоруссии авторов политическими заключёнными, которых подвергают репрессиям за их принципиальную позицию против фактического сотрудничества властей Белоруссии с шовинистической, русофобской и неонацистской частью белорусской оппозиции

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