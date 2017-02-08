Донецк, 5 апреля, 2020, 08:12 — ИА Регнум. Силовики Украины заявляют о 14 обстрелах своих позиций на занятых территориях Донбасса за прошедшие сутки. Об этом пресс-центр штаба операции Объединенных сил Украины, написал на своей странице Facebook.

Сообщается, что ополченцы Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки «14 раз обстреляли позиции Объединенных сил».

«Потерь за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов среди украинских защитников не было», — сообщил штаб украинских боевиков.

Как передавало 4 апреля ИА REGNUM, за сутки украинские силовики 14 раз нарушили режим прекращения огня, об этом сообщают в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.