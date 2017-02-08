Москва, 8 февраля, 2017, 16:29 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе награждения российских молодых ученых заявил, что прекрасное будущее России неизбежно. Слова российского лидера передает сегодня, 8 февраля, пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин с молодыми учёными

В Кремле сегодня проходила церемония награждения молодых ученых. Российский лидер вручал награды и премии российским ученым в возрасте до 35 лет, совершившим значимые научные открытия.

В финале церемонии, Путин отметил, что он не просто слушал лауреатов, а любовался тем, что и как они говорили. По словам президента, при этом ему в голову пришла очень простая, но очень хорошая мысль: «Фундаментальные основы, на которых стоит наша страна, имеют настолько глубокие, настолько прочные корни, что ее замечательное, прекрасное будущее неизбежно».