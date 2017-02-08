Москва, 8 февраля, 2017, 16:28 — ИА Регнум. Угрозы и экстремистские заявления в связи с выходом фильма «Матильда», прозвучавшие от ряда организаций, называющих себя православными, не имеют отношения к позиции Русской православной церкви. Организация, которая этим занимается, не представляет православную общественность, сообщается в пресс-релизе Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Цитата из к/ф «Матильда». Реж. Алексей Учитель. 2017. Россия Августейшая семья

«Разумеется, люди имеют право на выражение своей позиции в связи с ожидаемым выходом на экраны фильма «Матильда». Вполне ожидаемо, что оспаривание создателями фильма семейной нравственности императора Николая, зверски убитого вместе с несовершеннолетними детьми в застенках, не может оставить никого безразличным», — цитирует ТАСС слова заместителя председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе.

Он подчеркнул, что подобная реакция «не должна выходить за рамки закона, сопровождаться каким-либо угрозами и экстремистскими призывами».

Вахтанг Кипшидзе считает, что организация «Христианское государство — Святая Русь», которая предположительно распространила экстремистские призывы, «не имеет права выступать от имени Церкви и не представляет православную общественность».

«Мы также не оспариваем право создателей фильма обратиться к закону в связи с звучащими в их адрес угрозами», — указал представитель РПЦ. «Но самым правильным в данной ситуации является способность слышать друг друга, проявлять такт и уважение как к чувствам верующих людей, так и к творческой свободе художника», — заключил Вахтанг Кипшидзе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, планируется, что художественный фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя выйдет в прокат осенью 2017 года. Картина повествует о романе будущего императора России Николая II с балериной Матильдой Кшесинской.

Организация «Христианское государство — Святая Русь» уже направила в кинотеатры письма с призывом не допустить показа фильма. Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская обращалась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку законности расходования бюджетных средств, выделенных на создание «Матильды».

Режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель направил письмо генеральному прокурору Юрию Чайке, в котором попросил проверить на экстремизм организацию «Христианское государство — Святая Русь», а также попросил оградить коллектив создателей фильма и работников прокатных организаций от распространения «клеветнических измышлений».

Читайте ранее в этом сюжете: Песков — об угрозах Учителю: «Нападки со стороны экстремистов недопустимы»