Вашингтон, 8 февраля, 2017, 15:49 — ИА Регнум. Желающему получить визу для въезда в США может быть предъявлено требование предоставить пароль от своего аккаунта в социальной сети. С таким заявлением выступил министр внутренней безопасности США Джон Келли, передаёт телеканал Fox News.

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По словам Келли, въезжающие в США теоретически могут получить такой запрос. Прежде всего, речь идёт о тех, кто живёт в странах, на которые распространяется недавний указ президента США Дональда Трампа.

«Если они действительно хотят приехать в Америку, то будут сотрудничать», — сказал он.

Напомним, указ Трампа «Защита нации от въезда иностранных террористов в Соединённые Штаты» подписан 27 января. Он распространяется на Иран, Ирак, Сомали, Ливию, Йемен, Сирию. Указ запрещает сроком на 90 дней въезд в страну гражданам этих мусульманских стран, независимо от того, хотят эти люди получить статус беженца или нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 февраля Трамп заявил, что въезжающие в США люди будут подвергаться усиленной проверке. Он заявил, что поручил министерству внутренней безопасности (МВБ) «очень тщательно» проверять их.