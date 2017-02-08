Махачкала, 8 февраля, 2017, 15:13 — ИА Регнум. Перестановки в правительстве происходят тогда, когда руководство недовольно результатами работы министров, ответственных за те или иные направления. В Дагестане на этот процесс накладывает отпечаток национальный фактор, а также распределение сил между существующими политическими группами. Такое мнение высказал ИА REGNUM политический обозреватель газеты «Черновик» Магомед Магомедов, комментируя кадровые изменения в правительстве Дагестана.

АбуУбайда Здание правительства Дагестана

По словам Магомедова, министра информации и печати Бурлият Токболатову сменили, потому что она не смогла справиться с управлением информационными потоками в республике. Скорость информации в современном мире очень высокая, считает он, а Токболатова, объективно находившаяся на пятой-шестой позиции в госсистеме, ответственной за информационную политику, не могла «рулить» в силу разных причин.

«Здесь и слишком большое количество начальников в этой сфере, и не совсем ясное понимание того, как именно нужно управлять информационными потоками, чтобы нивелировать тот фон, который создают в республике независимые СМИ и интернет-порталы. Та же самая беда в своё время свалила прежнего министра Азнаура Гаджиева. Замечу, что примерно год назад, когда сменяли Аджиева, пресс-секретаря главы РД Тамару Чинёную повысили до уровня заместителя руководителя администрации главы и правительства РД. Видимо, тогда считали, что ей не хватает полномочий, а в кресле министра должен быть амбициозный человек. Время показало, что «пересадка участников квартета» ситуацию не спасает: власть продолжает оставаться закрытой для СМИ, слуховое пространство значительно расширилось, а доверие к СМИ значительно упало. К государственным СМИ, можно сказать, доверия в обществе вообще нет», — заявил Магомедов.

То же касается и внутриведомственных реформ в министерстве информации и печати, считает он. Проблемными остаются вопросы, что делать с государственными и национальными СМИ, как избежать падения тиражей и прекратить рост расходов, и другие. А выхлопа от этой армии государственных журналистов нет.

Смена Токболатовой на Акавова в то же время показывает кадровый кризис, считает Магомедов. Просто на должность министра назначен человек нужной национальности, отметил эксперт.

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Национальный паритет пришлось соблюдать и при назначении остальных министров, считает Магомедов. Так, новый министр туризма, кумычка по национальности — Рабият Закавова — сменила аварца Магомеда Исаева, ушедшего в Пенсионный фонд.

В свою очередь, на место кумыка Хасбуллы Гаджигишиева в министерство труда и социального развития назначен аварец Расул Ибрагимов, близкий к экс-руководителю отделения Пенсионного фонда по Дагестану Сагиду Муртазалиеву. В этом случае, по мнению журналиста, учитывается не только национальность, но и компенсаторные меры команде Муртазалиева, продолжающего влиять на ПФ. Напомним, Сагид Муртазалиев находится в федеральном розыске по подозрению в организации убийства и финансировании терроризма.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава Дагестана в правительстве республики сделал ряд кадровых изменений. Он сменил трех министров и назначил руководителя пресс-службы главы и правительства. Ранее была проведена смена руководства регионального отделения Пенсионного фонда.

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