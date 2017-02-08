Омск, 8 февраля, 2017, 14:46 — ИА Регнум. В Омской области родители воспитанников дошкольных учреждений пожаловались на ветхое состояние трех детских садов, а также на низкую температуру воздуха в помещениях. Указанные детсады проверили активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Оnf.ru Существенные недостатки, обнаруженные в ходе проверки в детских садах

Как сообщили ИА REGNUM в региональном отделении ОНФ, проверка показала, что необходим ремонт кровельного покрытия в здании детского сада №194. Из-за дефектов кровли в туалете на втором этаже появились подтеки, также там зафиксирована повышенная влажность воздуха. По мнению общественников, причина в том, что ливневая труба, проходящая через туалетную комнату, не плотно примыкает к потолку и не заизолирована. Поэтому вода систематически протекает с крыши на потолок и стены туалетной комнаты.

Из открытых интернет-источников стало известно, что в детском саду №279 в Омске зафиксирована низкая температура воздуха в группах дневного пребывания. Из-за этого окна пришлось проклеить целлофановой пленкой. Побывав в одной из групп, народофронтовцы увидели, что пленку с окон административный персонал детсада снял. Согласно показаниям тепловизора, температура оконных швов составляет +8−12 градусов. Температура воздуха в помещении составила +18 градусов при норме +21 градус. На момент проверки температура воздуха на улице составляла — 9 градусов. По данным активистов ОНФ, изучивших документацию, в этом детском саду с момента открытия в 1951 году ни разу не было капитального ремонта. А после проверки в 2015 году областное управление Роспотребнадзора вынесло около 80 предписаний, сделав вывод, что детский сад не соответствует санитарным нормам и правилам.

В реготделении Народного фронта отметили, что «в крайне аварийном состоянии» находится детский сад в селе Екатерининское Тарского района Омской области. В помещениях детсада ветхие окна, температурный режим нарушается. В игровых комнатах промерзшие окна, снаружи образовалась наледь. По мнению экспертов, это произошло из-за нарушения целостности стеклополотна и трещин, образовавшихся на несущих стенах здания.

«В прошлом году мы проводили масштабный мониторинг состояния материально-технической базы детских садов, в процессе которого видели многое. В городских детских садах №194 и №279 отмеченные нами недостатки, к сожалению, встречаются часто. Ситуация, близкая к критичной, сложилась в детсаду в селе Екатерининское. Дети не должны находиться в таких условиях, поэтому органам власти необходимо подойти ответственно к разрешению данных вопросов», — прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Омской области Людмила Жукова.

Собранные данные направят в региональное управление Роспотребнадзора, департамент образования администрации Омска и министерство образования Омской области, подытожили в ОНФ.

Напомним, недавно в группе «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение под названием «Дети подземелья». В нем говорилось, что в детском саду №279 с осени «установилась стабильно прохладная погода» в группе.

«После определенных манипуляций заведующей, в группе стало значительно теплее (на фото видно, что «проблемные места» заклеили пленкой, на время холодов группы объединяются и дети переводятся в другую группу (объявления размещаются таким образом на входной двери детского сада). Тем не менее это не решение проблемы, светопропускная способность окон падает и т.д. Заведующая говорит об отсутствии финансирования с департамента образования. Обращения в соответствующие органы не дали результатов. В той же группе отсутствует запасной выход из групповой ячейки, дети в случае пожара видимо должны «прыгать со второго этажа». Предполагаю, что в данный детский сад активно раздают родителям путевки…», — говорится в сообщении в группе (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ИА REGNUM ).