Рыбинск, Ярославская область, 8 февраля, 2017, 14:26 — ИА Регнум. Тепловой аэростат с воздухоплавателями Федором Конюховым и Иваном Меняйло, утром 7 февраля стартовавший с аэродрома Южный в Рыбинске Ярославской области, пролетел уже около пятисот километров. Об этом сообщает сайт путешественника, передает корреспондент ИА REGNUM.

Rybinsk.ru Федор Конюхов

Федор Конюхов и Иван Меняйло находятся в воздухе больше суток и они побили предыдущий рекорд России по продолжительности полета, который составлял 19 часов. Аэростат наполовину выполнил свою задачу — продержаться в воздухе больше 51 часа. Этот рекорд принадлежит японским воздухоплавателям. Сейчас аэростат движется примерно со скоростью 20 километров в час и находится по пути из Рязанской области в Мордовию.