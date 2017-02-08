Москва, 8 февраля, 2017, 14:18 — ИА Регнум. Основной экспорт России за минувший год был представлен топливно-энергетическими товарами: нефтью, природным газом, углём. Доходы РФ от нефтяного экспорта снизились на 17,7% — по сравнению с 2015 годом. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

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Доходы России от экспорта нефти в минувшем году составили $73,676 миллиарда долларов. Объём экспорта вырос на 4,2%. За минувший год он составил 254,767 миллиона тонн.

В целом стоимостный объём топливно-энергетических товаров, экспортируемых Россией, снизился на 22,5%, при этом физически объём вырос на 3,2%.

«Среди товаров топливно-энергетического комплекса возросли физические объемы экспорта газа природного на 13,8%, угля каменного — на 9,1%, нефти сырой — на 6,6%. При этом снизились объемы поставок нефтепродуктов — на 9,4%, в том числе топлив жидких — на 17,3%, дизельного топлива — на 5,9%», — сообщили в ФТС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным ФТС, за минувший год на 17% снизился экспорт российских товаров. На конец года его объём составил $287,6 миллиардов.