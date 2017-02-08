Радио REGNUM: второй выпуск за 8 февраля
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 8 февраля, 2017, 18:00 — ИА Регнум.
- Командир батальона «Сомали» Гиви убит в Донецке. Следующими за Гиви могут быть Захарченко и Плотницкий
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