Севастополь, 8 февраля, 2017, 13:40 — ИА Регнум. Новый региональный сосудистый центр Севастополя полностью покроет потребности в высокотехнологичных операциях и позволит снизить показатели смертности от болезней системы кровообращения. Об этом 8 февраля заявил врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников после осмотра медицинского учреждения, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Иванова ИА REGNUM Севастопольский региональный сосудистый центр

«Региональный сосудистый центр полностью покроет потребности города. Объект будут сдан «под ключ» в ближайшее время. Но уже с 2016 года в нем проводятся операции с использованием высокотехнологического оборудования», — сказал он.

Овсянников отметил, что поставку еще несколько единиц медоборудования специально для сосудистого центра городские власти включат в региональную программу развития здравоохранения Севастополя до 2020 года.

«Основной критерий — это снижение смертности от болезней системы кровообращения, повышение качества оказания медицинской помощи в том числе высокотехнологичной. Для этого мы готовы дополнительно оснащать центр новым оборудованием», — сказал Овсянников.

По его информации, из средств бюджета города на оснащение и ремонт медицинского учреждения было направлено около 90 млн рублей.

«По оборудованию мы видим, что потребуется порядка 45−50 млн рублей для оказания дополнительной помощи. Мы готовы эти средства выделять в бюджете города Севастополя», — сказал глава города.

Здание сосудистого центра находится на территории первой городской больницы Севастополя и было построено в 2012 году для хирургического центра.

Как сообщало ИА REGNUM, на финансирование «Программы модернизации в здравоохранении Севастополя на 2014−2015 годы» было выделено 988 млн 486 тыс. рублей, позже программу продлили на 2016 год.

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