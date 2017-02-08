Москва, 8 февраля, 2017, 13:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О Счетной палате РФ» и статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». Подписанный закон уточняет и конкретизирует отдельные положения федерального закона № 41-ФЗ «О Счетной палате РФ», сообщается на сайте СП РФ

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Так, подписанным законом в перечень оснований досрочного освобождения аудитора Счетной палаты Российской Федерации от должности включается ненадлежащее исполнение им служебных (должностных) обязанностей, входящих в его компетенцию.

Новый закон наделяет Счетную палату РФ полномочием давать заключения о соответствии кандидатур на должность председателя местного контрольно-счетного органа требованиям, установленным законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований».

Кроме этого, в перечень объектов аудита (контроля) Счетной палаты РФ законом включаются коммерческие организации с долей (вкладом) хозяйственных товариществ и обществ с участием Российской Федерации в их уставных (складочных) капиталах.