Москва, 8 февраля, 2017, 13:20 — ИА Регнум. Дату проведения Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства Российской Федерации и Белоруссии пока не смогли согласовать представители двух стран. Об этом, как передает RT, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Нет пока даты, — сказал он. — Не удалось согласовать графики двух глав государств в плане проведения ВГС — Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 февраля 2017 г. глава Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции заявил, что информация о выходе Белоруссии из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Союзного государства Белоруссии и РФ не соответствует действительности.

«Что касается заявлений о ЕАЭС и Союзного государства — полный вымысел», — сказал тогда белорусский лидер.

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