Ереван, 8 февраля, 2017, 13:14 — ИА Регнум. Преследование Александра Лапшина, его экстрадиция в Азербайджан являются грубейшим нарушением основополагающих прав человека на свободу слова и передвижения, что в очередной раз демонстрирует существующую пропасть между диктатурой и демократией, говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Армении Тиграна Балаяна в связи с экстрадицией Александра Лапшина в Азербайджан.

Trend.az Александра Лапшина доставляют в СИЗО в Баку

«Однозначно, что поток политических, общественных деятелей, представителей культуры, журналистов, туристов в Нагорный Карабах не остановится, а приумножится», — заявил Тигран Балаян в комментарии, опубликованном на официальном сайте МИД Армении.

Резкой критике действия белорусских властей подвергли депутаты парламента Армении в ходе сегодняшней сессии Национального собрания.

Представитель оппозиционной фракции «Армянский национальный конгресс» Никол Пашинян сравнил экстрадицию Лапшина с выдачей Венгрией Азербайджану Рамиля Сафарова, который был приговорён к пожизненному заключению за убийство топором армянского военнослужащего на сборах НАТО в Будапеште.

Пашинян потребовал от властей срочного отзыва посла Армении в Белоруссии, а также предложил в 15:00 собраться у посольства Белоруссии для того, чтобы выразить жёсткую позицию по этому вопросу.

«Беспрецедентная наглость и цинизм, больше всего в разрешении ситуации должна быть заинтересована Республика Армения, если считает себя страной с честью. Было бы хорошо, если Армения приостановит членство в ОДКБ и отзовёт своего посла», — заявила руководитель фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян.

В свою очередь глава фракции правящей Республиканской партии Армении (РПА) Ваграм Багдасарян потребовал исключения Белоруссии из ОДКБ.

«Это не первый случай, когда Беларусь демонстрирует предвзятое отношение к армянской стороне. Экстрадиция Лапшина является просто сделкой в обмен на полученный (президентом Беларуси Александром Лукашенко — ред.) орден», — сказал Багдасарян.

При этом он назвал неприемлемым предложения депутатов о выходе Армении из ОДКБ.

«Мы должны поднимать вопрос не о своем выходе из ОДКБ, а об исключении Белоруссии из организации», — заявил Багдасарян.

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Пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов, который является сопредседателем армяно-белорусской парламентской группы дружбы, назвал экстрадицию Лапшина позорным шагом и грязной сделкой между Белоруссией и Азербайджаном.

«Мы всегда заявляли, что процесс урегулирования карабахского конфликта должен исходить из мирного решения вопроса, и эта грязная сделка между двумя странами грубо нарушает демократические ценности, права на свободу выражения и передвижения, а также не укладывается в логику поддержания мира в регионе», — сказал Шармазанов.

По его словам, этот позорный шаг и грязная сделка не исходят из интересов наших отношений, мирного урегулирования карабахского конфликта, а является шагом против России и ударом по демократическим ценностям, поскольку ни один демократический режим не мог пойти на такой шаг.

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