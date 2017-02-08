Москва, 8 февраля, 2017, 12:48 — ИА Регнум. Регионам поручено не просто внимательно следить за всеми мерами поддержки, но и восстановить все меры по поддержке рождаемости. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля, об этом заявила в Госдуме замглавы правительства РФ Ольга Голодец.

Клод Моне. Семья в саду. 1875

«Сейчас дано поручение всем регионам не просто внимательно следить за всеми мерами поддержки, но и восстановить все меры по поддержке рождаемости — третьих детей и вторых детей», — проинформировала замглавы правительства.

«У нас было несколько регионов, которые, достигнув определенных показателей в 2016 году, прекратили меры поддержки третьего ребенка, в этих регионах сразу упало число рождений третьих детей», — констатировала она.

Кроме того, по словам Голодец, в правительстве идет обсуждение пакета дополнительных мер по стимулированию и поддержке рождаемости, одной из важнейших мер, помимо материального обеспечения, является обеспечение детсадами.