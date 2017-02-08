Киев, 8 февраля, 2017, 12:45 — ИА Регнум. Украинские СМИ со ссылкой на информагентство «Интерфакс-Азербайджан» сообщают о том, что в ближайшее время в Баку прибудет украинская делегация. Одной из тем переговоров, как предполагается, станет военное сотрудничество.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вооружение

«Скоро у нас состоится заседание межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству. В Баку приедет большая делегация. Глубокое сотрудничество в военно-технической сфере — это индикатор отношений… Военно-техническое сотрудничество всегда было одним из главных компонентов нашего сотрудничества. Сегодня уже мы обращаемся к Азербайджану за помощью в поставках некоторых видов военной техники», — такой комментарий дал журналистам посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко.

Тема вызвала обсуждение в украинской медиа-среде. «Говорят, что-то израильское интересное может оттуда зайти», — предположил в своём Facebook киевский журналист Леонид Швец. Однако участники дискуссии, в числе которых экс-пресс-атташе посольства Грузии на Украине Бачо Корчилава и экс-глава компании «Укрспецэкспорт» Сергей Бондарчук опровергли такую возможность.

«…хочу подтвердить… для подписания любого контракта выписывается сертификат конечного пользователя (end user) на конкретную институцию страны покупателя, в контракте прописывается запрет реэкспорта закупленный продукции и возможность инспекции со стороны продавца, для того чтобы удостовериться что товар находится в стране-покупателе. Поэтому заявления послов, экспертов, провластных депутатов о поставках нашей стране каких-либо видов вооружения есть ни что иное как дешёвый пиар и популизм», — отмечает в частности Бондарчук. «Во-вторых, для того чтобы купить что-то израильское, точно не нужно ехать в Азербайджан, а нужно ехать прямо в Израиль. В-третьих, операция «Джевелин», я так называю весь этот шум в эфире о поставках вооружения, который длится уже третий год, напоминает мне сериал про безвизовый режим, членство в НАТО или ЕС. Но если в этом случае мы реально зависим от решения третьей стороны, то от появления или непоявления современных образцов вооружения и техники в ВСУ, мы зависим только от политической воли нынешнего правящего режима. Украина обладает технологиями противотанкового высокоточного вооружения и д.р., почему это не производится и не поставляется в войска, делайте выводы сами», — написал Сергей Бондарчук.

Впрочем, вопрос всё-таки остался. Комиссия по военно-техническому сотрудничеству существует и заседает. Посол прямо говорит о том, что темой очередного заседания будет просьба о поставках некоторых видов военной техники. Более того, Мищенко в своей дипломатической работе всячески продавливает тезис о похожести положения Украины и Азербайджана, сравнивая республики Донбасса с Нагорным Карабахом — известной болевой точкой Азербайджана. И нет сомнений, что именно это станет главным аргументом в просьбе о предоставлении техники. Что же Украина может попросить у Азербайджана, чтобы не нарваться на отказ?

«В первую очередь пулеметы, наверное, и запчасти для техники», — допускает донецкий социолог Денис Селезнёв, известный также своими обзорами количественного и качественного состояния вооружений ВСУ на Донбассе в 2014—2015 гг. Дело в том, что немало военной техники могло бы вернуться в строй, но в современной Украине уже не могут её чинить: нет ни специалистов, ни технологий производства (сталей с нужными свойствами, например). Самый простой способ решить проблему — купить недостающие детали, произведённые ещё в СССР. А из всех постсоветских республик Азербайджан — едва ли не единственное государство, которое может согласиться на такую сделку.

Что касается пулемётов, то их дефицит в ВСУ давно не новость. Из-за чего запасы ДШК (принят на вооружение в СССР в 1938 году) расконсервировали ещё в 2014 году, а в конце 2016 годов добрались и до пулемётов системы «Максим». Тут Украине могли бы быть интересны сменные пулемётные стволы — использование устаревших моделей пулемётов говорит как раз о том, что украинская оборонка либо не производит их в достаточном количестве либо, к некоторым моделям, не может производить вообще.

В завершение следует напомнить, что в прошлом десятилетии Украина активно вооружала Азербайджан. В 2003—2008 гг. она поставила туда оружия и боеприпасов на сумму 364 млн долл. и была лидером среди прочих поставщиков. В те годы Украина продала танки Т-72, БТР-70, РСЗО «Ураган», гаубичную артиллерию. Сегодня же Азербайджан и сам постепенно выходит на рынок вооружений (стрелковое оружие, гранатомёты, снаряды, взрыватели к снарядам и минам, а также БПЛА «Zərbə», презентованный совсем недавно). Очевидно, как раз они могли бы представлять интерес для Украины, поскольку контракт на поставку израильских БПЛА сорвался ещё в 2015 году. Для Азербайджана же это неплохой шанс проверить работу БПЛА в боевых условиях.

А осенью 2016 года было заявлено, что Азербайджан и Украина рассматривают возможность совместного производства оружия на мощностях азербайджанских предприятий. В частности, согласно официальной информации Киева, речь идет о производстве противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) и управляемых ракет к ним на предприятиях Азербайджана. Тогда стороны также обсудили вопросы поставок из Украины спецтехники для обслуживания и ремонта азербайджанской бронетехники, возможности модернизации противотанкового ракетного комплекса «Штурм-С», а также «другие перспективные направления сотрудничества».