Москва, 8 февраля, 2017, 12:37 — ИА Регнум. Решение Верховного суда Белоруссии о выдаче блогера Александра Лапшина Азербайджану разочаровало Москву. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

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«Российская сторона выражает глубокое разочарование данным решением, не соответствующим духу союзнических отношений между РФ и Белоруссией, — говорится в сообщении. — Намерены и дальше принимать все необходимые меры по защите прав и законных интересов российского гражданина с целью его скорейшего возвращения к своей семье».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 февраля из Минска в Баку был экстрадирован гражданин России Александр Лапшин. В декабре 2016 г. 40-летний блогер, посетивший весной 2011 г. и осенью 2012 г. Нагорный Карабах, был задержан в Белоруссии.

Власти Азербайджана обвиняют гражданина РФ в публичных призывах к нарушению территориальной целостности страны и в отсутствии необходимых документов при пересечении государственной границы.

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