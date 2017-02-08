Горно-Алтайск, 8 февраля, 2017, 12:28 — ИА Регнум. В рамках формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике Алтай в 2016 году было запланировано приобретение 119 жилых помещений, при этом за счет экономии средств приобретено было 123 жилых помещения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства.

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

Таким образом, в регионе, по данным Министерства регионального развития, доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями (из числа нуждающихся в жилье) составляет 12%.

Площадь специализированного жилищного фонда для детей-сирот — 4 059 квадратных метров. Из 123 приобретенных квартир 67 приобретены путем участия в долевом строительстве, 53 квартиры куплены на первичном рынке, три — на вторичном рынке.

49 жилых помещений было приобретено в Горно-Алтайске, 35 — в Майминском районе, по шесть — в Усть-Коксинском, Усть-Канском и Турочакском районах, по пять — в Шебалинском и Онгудайском районах, по четыре — в Кош-Агачском и Чойском районах, три — в Улаганском районе.