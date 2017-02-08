Вашингтон, 8 февраля, 2017, 12:28 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Президенту США Дональду Трампу необходимо начать решать самые насущные проблемы, стоящие перед страной, такие, на преодоление которых потребуются месяцы, если не годы. При этом они должны носить внутренний характер и вызывать отклик у общественности США. Одной из таких задач могла бы стать борьба с эпидемией зависимости от опиоидов, поразившая США, пишет Джон Ричард Куксон в статье для The National Interest.

Автор отмечает, что в решении этой внутриполитической проблемы могут быть заинтересованы обе партии. Так, в США от передозировки опиоидных средств в год погибает столько же, сколько в автокатастрофах и перестрелках. При этом регионы, в наибольшей степени страдающие от опиоидной зависимости, чаще всего голосуют за Республиканскую партию, этот кризис затрагивает последователей обеих основных партий США.

И на этом фоне президент Дональд Трамп может заработать и политические очки, если будет работать при решении этой проблемы с демократами, такими как Джо Мэнчин — сенатор от штата Западная Виргиния, в котором наблюдаются самые высокие показатели наркозависимости и смертности от передозировки.

Автор признает, что простого способа решить эту проблему не будет. Для преодоления сложившейся крайне сложной ситуации потребуется расширить полномочия правоохранительных органов, предоставить им дополнительные средства. Также нужно будет положить конец импорту опиоидных анальгетиков из Китая и найти способы сокращение стоимости антидотов при передозировках ими, а также принять целый ряд других мер. Более того, Дональд Трамп должен привлечь к этой проблеме внимание общественности.

Таким образом, если задачей администрации Трампа в первые сто дней в Белом доме стало создание рабочих мест для граждан США, то целью следующих ста недель должны стать меры, гарантирующие, что эти рабочие места будет кем заполнять из граждан страны. Притом такими гражданами, которые не страдают зависимостью от опиоидов.