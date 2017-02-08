Белгород, 8 февраля, 2017, 12:10 — ИА Регнум. В Белгородской области 10-летняя школьница Юлия Чернова спасла трех братьев и двух сестер из горящего дома. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС, пожар случился в их доме в Прохоровском районе 2 февраля, когда дома не было взрослых.

Ефим Волков. Пожар. 1905

Семья Первухиных жила в селе Тетеревино Прохоровского района Белгородской области в доме, который отапливался печью. Днем 2 февраля мать девочки ушла за дровами, а отчим — на работу, и дети остались одни играть в комнате. В какой-то момент один из братьев вышел на кухню и увидел, что другая комната горит — в огне уже были шкафы и двери, пламя быстро распространялось.

Старшая сестра попыталась сама затушить огонь, но пожар был слишком сильным. Собрав младших братьев и сестер вместе, девочка рукой разбила окно в комнате и бросила туда одеяло и куртку. Хватая детей на руки, она по очереди вытащила их из дома, оставляя на одеяле перед окном. В это время на помощь детям прибежал сосед. Девочка успела передать ему полуторагодовалого брата и трехлетнюю сестру, а потом потеряла сознание. Пришла в себя она уже в доме соседей, которые забрали детей к себе. Сейчас жизни и здоровью девочки ничто не угрожает.

Ликвидировать пожар приехали дежурные караулы пожарно-спасательных частей №№ 30 и 40, добровольная пожарная команда села Беленихино и добровольная пожарная дружина села Тетеревино. Когда они прибыли, в доме уже никого не было. Дом Первухиных сгорел полностью — вместе с мебелью, вещами и документами. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электрической проводки.