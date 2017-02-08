Калининград, 8 февраля, 2017, 12:08 — ИА Регнум. Новым главным тренером калининградского футбольного клуба «Балтика» назначен бывший главный тренер московского «Локомотива» Игорь Черевченко.

Fc-baltika.ru Новый главный тренер «Балтика» Черевченко и калининградский вице-премьер Шендерюк-Жидков

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что Игорь Черевченко сменил Игоря Захаряка, при котором калининградская команда в осенней части первенства России среди клубов ФНЛ не одержала ни одной победы.

Черевченко так прокомментировал свое назначение журналистам: «Калининград — это интересный регион, особенно в преддверии чемпионата мира. Вывести «Балтику» из зоны вылета — это вызов, который мной принят».

По словам тренера, «я — не волшебник, но есть над чем работать». «Несмотря на то, что задачи, которые поставил мне глава региона Антон Алиханов, не могут быть решены мгновенно, я дал свое согласие. Прежде всего, меня подкупило, что в Калининградской области собирается отличная новая команда, и я хотел бы стать ее частью», — сказал Черевченко.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что несколько дней назад генеральным директором «Балтики» стал Тимур Лепсая, ранее работавший начальником спортивного отдела в футбольном клубе «Сатурн».

Сейчас «Балтика» находится в зоне вылета, занимая в турнирной таблице ФНЛ предпоследнее, 19-е место.

В прошлом году команда окончила сезон на 17-м месте и теоретически вылетела во вторую лигу, однако её «спас» ФК «Волга», руководство которого объявило, что из-за отсутствия финансирования команда будет расформирована.

В декабре 2016 года перед игроками и персоналом «Балтики» были погашены все задолженности. Из-за долгов команде запрещено было регистрировать новых футболистов.