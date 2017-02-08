Архангельск, 8 февраля, 2017, 12:00 — ИА Регнум. В Высшей школе экономики, управления и права САФУ выступил заместитель руководителя Межведомственного координационного центра Института социально-политических исследований РАН Александр Пискунов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.

Арктика

Он прочитал лекцию «О разработке концепции пространственного развития Арктики». Мероприятие посетили студенты, аспиранты и преподаватели САФУ. После лекции слушатели смогли пообщаться с Александром Александровичем и задать интересующие их вопросы.

«Наша задача построить ХРАМ. Это аббревиатура — Хорошо Развитая Архитектура Многообразия этносов, культур, традиций. Это многообразие — главная ценность России. Для создания этого ХРАМа мы должны стремиться к гармоничному развитию всех пространств, а не вкладывать все ресурсы в одну отдельную сферу», — отметил эксперт.

Лектор отметил, что ключевым моментом в разработке концепции пространственного развития Арктики является грамотно составленный контракт:

«В проекте не фиксируется ответственность сторон, а в контракте — фиксируется. Государство берет на себя финансирование, но требует создать условия для реализации проекта. Регион создает условия, но требует социальных обязательств от бизнеса. Выстроить контрактную политику нужно так, чтобы в выигрыше были люди. Это очень интересная работа для юристов».