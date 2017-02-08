Ярославль, 8 февраля, 2017, 11:43 — ИА Регнум. Ярославский областной суд принял к рассмотрению иск об отмене Положения о порядке избрания мэра Ярославля, заседание по нему назначено на 16 февраля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил истец Александр Симон.

Ярославский областной суд

Ранее Симон уже оспаривал порядок избрания мэра, но суд не принял иск, объяснив, что истец не является кандидатом, и поэтому его права не нарушены. Александр Симон первым сдал документы в качестве кандидата на пост мэра в конкурсную комиссию и снова направил иск в облсуд.

Если в первом иске он говорил о нарушении процедуры принятия Положения, то во втором — о нарушении его пассивного избирательного права. Речь идет об ограничениях по образованию и стажу работы, которые предусмотрены для кандидатов в мэры. Симон уверен, что эти ограничения не могут являться обязательными. Требования к стажу и образованию должны носить квалификационный характер при оценке кандидатов комиссией.

«Я хочу избраться мэром Ярославля и хочу, чтобы при этом был соблюден закон», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Симон.

Истец полагает, что в случае отмены Положения о порядке избрания мэра Ярославля будет отменен и сам конкурс, объявленный 1 февраля.