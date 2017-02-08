Владимир, 8 февраля, 2017, 11:40 — ИА Регнум. Во Владимирской области долг всех потребителей электроэнергии с начала 2016 года вырос на 106 млн рублей и составил 2,363 млрд рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ПАО «Владимирэнергосбыт», большая часть задолженности приходится на юрлиц — 1,937 млрд рублей. Причем задолженность только растет — за год она стала больше на 95,3 млн рублей.

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Среди самых больших должников — предприятия сферы ЖКХ. В ТОП-5 вошли «Александровские коммунальные системы» (90,5 млн рублей), МУП Вязниковского района «Коммунальные системы» (83,6 млн), муромский МУП «Водоканал» (71,8 млн), струнинское ОАО «СТВК» (27 млн) и карабановское ООО «ВодКанал» (долг — 22,8 млн рублей).

«Потребители электроэнергии-физические лица Владимирской области также повысили сумму дебиторской задолженности по итогам 2016 года. На начало 2017 года задолженность составила 298 миллионов 936 тысяч рублей. Это на 10 миллионов 542 тысячи рублей больше, чем на начало года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Самые большие долги у жителей Александровского, Муромского и Петушинского районов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, региональные власти из всех сил пытаются лишить ПАО «Владимирэнергосбыт» статуса гарантирующего поставщика. На эти цели работают и уголовные дела, которые возбуждаются в отношении как рядовых сотрудников, так и руководства компании. Напомним, что в июне 2016 года сам опальный владимирский бизнесмен, руководитель ООО ХК «МРГ-Инвест» Александр Филиппов признан Гусь-Хрустальным городским судом виновным в совершении растраты в особо крупном размере. Кроме того, в суде сейчас рассматривается еще одно дело против бизнесмена. По версии следствия, компания, которой руководит Александр Филиппов, предоставила в департамент цен и тарифов владимирской администрации завышенные данные по тарифам на электроэнергию. Ущерб оценивается в 117 млн рублей.

Брат Александра Филиппова Алексей, который является одним из руководителей ПАО «Владимирэнергосбыт», обвиняется в том, что намеренно искажал информацию для того, чтобы завысить стоимость электроэнергию. Мошенничество, по версии следствия, также проходило через компанию «Капитал». Ущерб оценивается в 20 млн рублей.

Кроме того, уголовное дело было возбуждено и в отношении начальника отдела по работе с VIP-клиентами ПАО «Владимирэнергосбыт». Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ — «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Следствие оценило ущерб в 24 млн рублей.