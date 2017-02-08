Москва, 8 февраля, 2017, 11:18 — ИА Регнум. Российское государство заинтересовано во взаимовыгодном сотрудничестве в Арктике с другими странами региона. Об этом 8 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая заседание руководящего комитета Арктического экономического совета, впервые проходящее в России.

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«Неизменно открыты для широкого взаимовыгодного сотрудничества с нашими соседями в Арктике, в том числе для совместной реализации проектов в Арктической зоне России по самому широкому спектру направлений — от транспорта и энергетики до туризма и экологии», — говорится в тексте, опубликованном на сайте МИД.

Лавров выразил уверенность, что совместная работа над такими проектами будет способствовать дальнейшему укреплению мира и стабильности в регионе. По его словам, Москва также заинтересована в наращивании связей между деловыми кругами стран региона.