Москва, 8 февраля, 2017, 11:15 — ИА Регнум. Госдума делает бессрочной бесплатную приватизацию жилья по просьбам избирателей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля, об этом заявил депутат Госдумы Андрей Исаев («Единая Россия»). Срок бесплатной приватизации должен был истечь 1 марта.

Иллюстрация из книги Зайкина избушка Дом

Сроки переносились уже шесть раз, на этот раз предлагалось продлить его для тех категорий, которые особенно в этом нуждаются. В первую очередь, дети-сироты, те, кто переселяется из ветхого жилья, а также жители Севастополя и Крыма.

«Однако в ход региональной недели, когда мы подробно обсуждали этот документ, к нам обращались самые разные категории избирателей. Это и те, кто проживает в общежитиях, ранее принадлежавших промышленным предприятиям, которые закрылись. Вопрос с их местом жительства, возможность их приватизации пока остается открытым. Этожители военных городков и многие другие», — перечислил парламентарий.

«Избиратели к нам обращались с просьбой принять решение о продлении такой приватизации бессрочно», — говорит депутат.

Ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев высказался за бессрочное продление права на приватизацию.

Госдума обсуждает законопроект во втором чтении.