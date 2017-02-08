Москва, 8 февраля, 2017, 11:04 — ИА Регнум. В том, что собаки продолжают нападать на людей, виновата Госдума. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Goodfon.ru Собака

«Собаки продолжают загрызать людей. Это виновата Госдума — шесть лет не можем окончательно принять закон», — сетует парламентарий.

«Девочка катается с горки, загрызли, маме дали 10 тыс. на похороны. В Америке — это пособие ежемесячное на питание бедным, а здесь жизнь человека, вот владелец собаки оценил», — возмущен депутат Госдумы.

Вместе с тем на юге Москвы в районе Чертаново Южное в квартире на двух женщин напала собака бойцовской породы.