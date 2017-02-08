Донецк, 8 февраля, 2017, 10:50 — ИА Регнум. Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко проведет экстренное совещание в связи с убийством командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной Гиви). Об этом 8 февраля сообщает ТРК «Звезда» со ссылкой на источник, близкий к руководству республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Захарченко

Отмечается, что Гиви был убит из реактивного огнемета «Шмель». Такие сведения приводят представители Народной милиции ДНР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рано утром 8 февраля в рабочем кабинете Михаила Толстых раздался взрыв и начался пожар. В этот момент Гиви находился в помещении, он скончался от полученных ранений. Власти ДНР назвали происшествие терактом.