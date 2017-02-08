Москва, 8 февраля, 2017, 10:19 — ИА Регнум. В Российской Федерации пресечена деятельность хакерской группы, члены которой подозреваются в хищении финансовых средств со счетов клиентов российских финансовых учреждений. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

geralt Хакеры

«В мае 2016 г. в результате эффективного взаимодействия МВД и ФСБ РФ проведена беспрецедентная операция по пресечению деятельности хакерской группы, члены которой проживали в 17 регионах страны и занимались хищением денежных средств со счетов клиентов российских финансовых учреждений начиная с 2013 года, — говорится в сообщении Волк, опубликованном на сайте МВД РФ. — За период своей деятельности 50 участникам ОПГ удалось перевести со счетов банковских организаций более 1 млрд рублей».

Официальный представитель МВД добавила, что помимо банковских счетов злоумышленники также взламывали объекты критически важной инфраструктуры, в том числе стратегические промышленные предприятия.

По данному делу были проведены обыски, в ходе которых были изъяты компьютеры, носители информации и средства связи, а также финансовые средства и холодное оружие.

«На данный момент к уголовной ответственности привлечено 27 организаторов и участников группы, из них 19 подозреваемым судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Ведется следствие.