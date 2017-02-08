Москва, 8 февраля, 2017, 10:16 — ИА Регнум. Российские туроператоры ждут от администрации Сочи реальных действий по выравниванию цен на отельном рынке этого направления. В ином случае, по их оценкам, сохранение объемов внутреннего турпотока на уровне 2016 года будет невозможным, и туристы просто проголосуют рублем за Турцию и другие зарубежные курорты, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сочи, Красная поляна

Повышение цен на размещение в Сочи обсуждалось на встрече в Ростуризме с участием главы Ростуризма Олега Сафонова и мэра Сочи Анатолия Пахомова. На встрече присутствовали ведущие туроператоры, работающие на данном направлении. Мэр Сочи озвучил почти сенсационную цифру о доле российских операторов в общем потоке — 64% от всего годичного туристического трафика.

Однако вопрос, который больше всего волновал участников встречи, — что будет с ценами на отельном рынке Сочи в высокий сезон. По мнению туроператорского сообщества, сегодня ситуация с ценовым предложением на размещение туристов нуждается в серьезной коррекции — это подтвердили представители ведущих туроператоров.

Генеральный директор «Библио-Глобуса» Ирина Костенко рассказала, что уже сегодня туроператор видит в среднем 5%-ное повышение цены на размещение в Большом Сочи, что в целом некритично. Однако у некоторых востребованных объектов повышение может составлять и 20% по сравнению с 2016 годом, а некоторые подорожали на 25−30%. Такие запросы отельеров уже критичны, считает. Костенко, так как влияют на доступность объектов для конечного потребителя турпродукта.

На фоне высокого спроса на Турцию и возможного возобновления рейсов в Египет такая ценовая политика ряда сочинских отельеров может сыграть весьма негативную роль и действительно заставить определенное число туристов предпочесть другие пляжные направления, характеризующиеся лучшим соотношением «цена-качество» — это, прежде всего, Турция и, возможно, Кипр.

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Как сообщало ИА REGNUM, турецкие туроператоры назвали 2016 год самым провальными в своей истории. По данным муниципалитета Антальи, по итогам 2016 года количество туристов на курорте упало до уровня 2004 года. Для привлечения российских туристов Сбербанк и турецкий банк Denizbank собираются внедрить систему рублевой оплаты в секторе туризма и сельском хозяйстве для российских путешественников, посещающих Турцию.

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Напомним, по данным туроператоров, по программам раннего бронирования Турция — абсолютный лидер продаж: на это направление приходится до 50% всех бронирований, а глубина продаж доходит до октября.