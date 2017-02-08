Волгоград, 8 февраля, 2017, 10:08 — ИА Регнум. Музей-заповедник «Старая Сарепта» в Волгограде преобразится. Уже в текущем году здесь планируют приступить к восстановлению одного из зданий объекта культурного наследия — здания постоялого двора. Такая информация была озвучена в ходе выездного совещания, которое в музее провел заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Попков, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации 8 февраля.

Volgograd.ru Экспозиция в музее-заповеднике

«На балансе «Старой Сарепты» находится достаточно большое количество зданий, часть из которых нуждается в реставрации, — подчеркнул Владимир Попков. — Волгоградская область тесно работает с федеральным центром, и уже в этом году на реконструкцию одного из объектов музея будут направлены серьезные средства».

Речь идет о порядка 16 миллионов рублей. За последние несколько лет средства на восстановление памятника истории и архитектуры выделяются впервые. В целом на сохранение объектов культурного наследия Волгоградской области будет дополнительно направлено свыше 44 миллионов рублей.

«Старая Сарепта» является одним из уникальных и наиболее посещаемых архитектурных ансамблей региона. Ежегодно музей принимает порядка 200 тысяч туристов, для которых здесь открыто восемь исторических зданий. Гостей привлекают интерактивные экспозиции, различные квесты, этнографические фестивали, собственная сувенирная продукция заповедника. Музей-заповедник интересен как детям, молодежи, так и людям старшего поколения.

Также дополнительное федеральное финансирование будет направлено на развитие творческой деятельности муниципальных театров, укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры.

Добавим, что в текущем году в регионе будут капитально отремонтированы 68 объектов культурного наследия. На сегодняшний день только в Волгограде приведено в порядок 17 таких многоквартирных домов. В начале февраля работы завершились еще на одном из таких зданий — доме № 137 по проспекту им. Ленина в Краснооктябрьском районе, 1948 года постройки. Как заверили местные власти, ремонтные работы по сохранению объекта культурного наследия велись в строгом соответствии с требованиями, изложенными в заключении историко-государственной экспертизы, учитывались архитектурные нюансы. Строители восстановили исторический облик дома, присущий застройке того времени.