Куала-Лумпур, 8 февраля, 2017, 09:56 — ИА Регнум. Власти Малайзии изъяли более 2 тыс. кистей для рисования, которые могли бы быть сделаны из свиной щетины и продавались без специальной этикетки, сообщает Associated Press.

Themalaymailonline.com Изъятие кистей из магазина

Кисти для рисования были изъяты, и в скором времени будут проверенны на наличие нарушений в их производстве и реализации. В случае, если вина будет установлена, торговцам, осуществляющим незаконную продажу, будет грозить до трех лет лишения свободы или штраф в размере 100 тыс. ринггитов ($22 тыс. 522)

Напомним, для верующих мусульман, коих в Малайзии 60%, является невозможным использование в пищу или в каких-либо иных целях, продукцию, сделанную из свинины. В прошлом подобные инциденты нередко приводили к серьезным конфликтам, играющим важную роль в последующих событиях. Так, знаменитое восстание сипаев в Индии 1857−1859 годах, которое привело к концу господства Ост-Индской компании, началось из-за слухов о том, что оболочки для новых пуль пропитаны специальной свиной жидкостью.