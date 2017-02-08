Доха, 8 февраля, 2017, 09:55 — ИА Регнум. Власти Катара тратят огромные деньги на подготовку к Чемпионату мира по футболу, который состоится в 2022 году. Еженедельно страна несёт расходы в размере $500 миллионов. С таким заявлением выступил министр финансов этой страны Али Шариф Аль Эмади, пишет газета The Guardian.

E-architect.co.uk Подготовка к Чемпионату мира по футболу в Катаре

«Мы тратим сумму близкую к $500 млн в неделю на основные проекты», — сказал аль Эмади.

По его словам, такие темпы расходов будут продолжаться на протяжении ближайших трёх-четырёх лет. Общую сумму затрат Дохи на ЧМ-2022 министр финансов оценил в 200 миллиардов долларов.

Напомним, ЧМ-2022 будет продолжаться в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Соревнования пройдут в столице и ещё в шести катарских городах — Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.

Чемпионат мира по футболу в Катаре состоится впервые. Кроме того, это будет первый мировой чемпионат по футболу на Ближнем Востоке.