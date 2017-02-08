Тирана, 8 февраля, 2017, 09:51 — ИА Регнум. Руководитель спасательной операции, развернутой на месте ЧП на шахте в албанском г. Булькиза, Мехмет Хасалами сообщил журналистам, что поиски пропавших шахтеров из КНР пока не принесли результатов, однако спасатели не оставляют надежду найти пропавших горняков живыми.

Александр Дейнека. Перед спуском в шахту (фрагмент). 1925

По словам руководителя спасательной операции, в настоящее время специалисты пытаются восстановить систему вентиляции для того, чтобы обеспечить шахтеров кислородом и предотвратить повторный взрыв газа, который, вероятнее всего, скопился в стволе шахты, пишет «Синьхуа».

Параллельно с восстановлением подачи кислорода спасатели ведут разбор завалов в основном стволе шахты. По расчетам спасателей, для того чтобы добраться до места, где могут укрываться шахтеры, им необходимо преодолеть около 200 метров завалов.

Албанское правительство и китайское посольство уже направили к месту ЧП рабочую группу, члены которой приступили к координации работы спасателей.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 4 февраля на шахте по добыче хрома, принадлежащей албанской компании Balfin Group, прогремел взрыв. В результате инцидента трое граждан КНР оказались заблокированы, еще 10 шахтеров получили травмы различной степени тяжести, трое из них находятся в критическом состоянии.