Улан-Удэ, 8 февраля, 2017, 09:42 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло сегодня, 8 февраля, представил нового руководителя Бурятии Алексея Цыденова депутатам Народного хурала, правительству региона, общественности и прессе.

Kremlin.ru Алексей Цыденов

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, Меняйло напомнил, что Цыденов имеет управленческий опыт. Он руководил федеральным агентством железнодорожного транспорта, работал заместителем министра транспорта РФ.

Kremlin.ru Владимир Путин и Алексей Циденов

В свою очередь, Цыденов сказал, что благодарен президенту Владимиру Путину «за оказанное высокое доверие». «Понимаю всю ответственность перед жителями Бурятии, которые будут оценивать результаты нашей работы. Хочу сказать, что планирую опираться на ту команду, которая есть в республике, на тех людей, кто точно знают проблемы, вопросы, которые стоят перед властью, которые надо решить на благо жителей республики», — отметил он.

По словам Алексея Цыденова, в Бурятии «безусловно есть проблемы» — это «вопросы занятости, ЖКХ, здравоохранения, инфраструктуры, и прочие вопросы». «Но эти проблемы не уникальные. Они стоят перед большинством субъектов РФ. И Бурятия находится на достаточно уверенных позициях. И та работа, которая до сегодняшнего дня велась командой правительства, Народного хурала — я намерен продолжить, опираясь на ваш опыт, ваши знания, опираясь на принятые в регионе программы», — подытожил врио главы региона.

Добавим, пресс-служба республиканского правительства также приводит слова теперь уже бывшего главы Бурятии Вячеслава Наговицына: «10 лет (Наговицын руководил Бурятией с 2007 года — прим. ИА REGNUM ) — это и много, и мало одновременно. Должность главы субъекта — это ответственная важная работы, она обязывает быть на посту и днем и ночью. Не зря принято в законодательстве многих стран ограничение срока — два по пять лет. Я думаю для меня достаточный срок».

«В обществе есть запрос на изменения. Появляется новое мышление, новое видение развития субъекта, появляются новые команды. Все это дает новый, живой импульс развитию субъекта», — сказал экс-глава региона.

Высказался и председатель Народного хурала Бурятии Цырен-Даши Доржиев. По его словам, от указа президента жители региона, депутаты ждут больших перемен: «С приходом молодого товарища ждем новых новаторских идей, развития экономики, социальной сферы».

Доржиев подчеркнул, что «быть главой национальной республики довольно сложно»: «Я надеюсь, что мы найдем взаимопонимание. Как Народный хурал, так и правительство РБ, органы местного самоуправления — будем поддерживать вас, чтобы житель Бурятии жил достойно, получал достойную зарплату. Думаю, мы найдем диалог и совместную, дружную работу».

Цыденов признался, что предложение президента о назначении на должность главы Бурятии стало для него неожиданным. «В большей степени было неожиданно, я нахожусь в кадровом резерве президента Российской Федерации с 2010 года. У нас регулярно проводились курсы повышения квалификации, тестирование, стажировки, в том числе и за границей. Были тесты, и снова учеба. Это был достаточно длительный процесс», — сказал Алексей Цыденов.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 7 февраля глава Бурятии Вячеслав Наговицын объявил о том, что уходит в отставку, не дожидаясь мая, когда у него должен был завершиться срок полномочий на этом посту. Президент России Владимир Путин принял отставку Наговицына и назначил врио главы Бурятии 40-летнего заместителя министра транспорта Российской Федерации Алексея Цыденова.

Выборы главы Бурятии пройдут в сентябре 2017 года.