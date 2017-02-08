Самара, 8 февраля, 2017, 09:38 — ИА Регнум. В 2016 году в Самарской области было расследовано 41 преступление коррупционной направленности в отношении 12 служащих органов местного самоуправления, в совершении 27 преступлений обвинялись 15 сотрудников регионального Минздрава. 11 служащих государственных, муниципальных учреждений и предприятий привлекались за совершение 15 преступлений. В коррупции оказались замешаны и сотрудники правоохранительных органов. В отношении 17 сотрудников полиции расследовано 27 преступлений. Под следствие также попали 10 служащих органов Минюста и трое сотрудников МЧС. Такие данные привел руководитель следственного управления СКР по Самарской области Валерий Самодайкин газете «Волжская коммуна».

Леонид Соломаткин. Угощение чиновников. 1864

По словам Валерия Самодайкина, «общество, наверное, больше всего интересует взяточничество». В 2016 году было возбуждено 69 уголовных дел по фактам получения и 98 дел — по фактам дачи взяток. К уголовной ответственности привлекали и посредников во взяточничестве — таких уголовных дел было возбуждено 27, а в отношении должностных лиц, совершивших служебный подлог, — 42 уголовных дела.

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«По коррупционным преступлениям можно выделить уголовные дела в отношении сотрудников Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Антона Скоротовича и Александра Степанова, обвиняемых в мошенничестве; в отношении начальника отдела ГУ военного комиссариата Самарской области по Тольятти Игоря Попова и его пособника, депутата Владимира Сюсина, обвиняемых во взяточничестве; в отношении управляющего ООО «Самарский ИТЦ» Александра Нильского и его пособника Сергея Вершкова, обвиняемых в коммерческом подкупе», — сообщил глава СУ СКР региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году по сравнению с 2014-м средняя сумма взятки, вымогаемая самарским чиновником, выросла с 44 тыс. рублей до 313 тыс. рублей. Такую информацию озвучил в мае 2016 года замруководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области Игорь Габец.

К Международному дню борьбы с коррупцией СУ СКР по Самарской области предоставило краткий отчет. 12 декабря 2016 года ведомство разместило информацию о том, что наибольшее количество уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности в 2016-м возбуждено в Автозаводском районе Тольятти — 37, в Красноглинском районе Самары — 20, в Промышленном районе областного центра — 5. В Советском районе — 27, Красноярском — 23, Ленинском — 20. Менее 10 уголовных дел возбуждено в Центральном районе, в Шенталинском — 9, в Сызрани — 8, в Жигулевске — 8, в Чапаевске — 8, Безенчукском районе — 4, Богатовском — 1.

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