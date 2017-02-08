Москва, 8 февраля, 2017, 09:38 — ИА Регнум. Закон о продлении срока бесплатной приватизации жилья для граждан Госдума примет до 1 марта, надеется первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Мы надеемся, что до 1 марта закон выйдет, и приватизация жилья останется бесплатной», — сказал парламентарий.

Госдума во втором, основном чтении обсудит законопроект, делающий бесплатную приватизацию бессрочной для всех категорий граждан.

Срок бесплатной приватизации заканчивается 1 марта.