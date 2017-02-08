Москва, 8 февраля, 2017, 09:23 — ИА Регнум. Большая агрессивная собака покусала двух москвичек на улице Газопровод в микрорайоне Южное Чертаново (Москва). Одна женщина находится в больнице, передаёт НТВ.

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Медицинское вмешательство потребовалась обеим женщинам, но прибывшая не место ЧП скорая помощь смогла помочь сначала только одной пострадавшей — ко второй путь был преграждён собакой.

Усмирить собаку удалось только сотрудникам правоохранительных органов: они закрыли животное в пустой комнате. По какой причине собака набросилась на женщин, сейчас выясняют правоохранительные органы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 февраля на улице Казакова собаки загрызли насмерть пожилую москвичку. Животных выпустил охранник на территории одного из государственных учреждений.

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5 февраля в Таборинском районе (Свердловская область) собаки насмерть загрызли семилетнюю девочку. Хозяев агрессивных животных задержали.

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6 февраля домашняя собака насмерть загрызла шестилетнюю девочку из Хабаровска. Собака повредила ребёнку сонную артерию.

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