Москва, 8 февраля, 2017, 09:04 — ИА Регнум. Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Сергей Пузыревский заявил, что на рассмотрение в правительство после доработки направлен проект указа президента РФ, утверждающий национальный план развития конкуренции в период с 2017 по 2019 год. ФАС считает, что необходимо снижать государственное участие в экономике, пишет газета «Ведомости».

Правительство РФ

"Главная угроза конкуренции, по мнению ФАС, исходит от самого государства, нужно президентским указом снижать государственное участие в экономике», — пишет издание.

Уточняется, что ФАС предложила несколько вариантов, например снижение рыночной доли государственных и муниципальных компаний. «Правительство должно запретить госкомпаниям и ГУПам приобретать новые активы — и напрямую, и через «дочек», — утверждает издание.

Более того, государство, по мнению представителя ФАС, должно продавать уже имеющиеся активы. В проекте указа отмечается, что со стороны госкомпаний должна быть представлена программа отчуждения профильных активов.

По словам Пузыревского, не нужно сразу отчуждать все активы госкомпаний. Их следует сохранять в том случае, если участник рынка эффективно функционирует, и этому не мешает государственное участие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 декабря президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, заявил, что не позднее мая 2017 года необходимо разработать предметный план действия по развития экономики до 2025 года. Согласно поручению президента, реализация плана должна позволить уже в 2019 году выйти на темпы экономического роста выше мировых. «Надо активней бороться за внешние рынки!» — сказал президент.