Салехард, 8 февраля, 2017, 08:53 — ИА Регнум. В Салехарде водитель потушил загоревшийся автобус, в котором находились пассажиры, сообщает региональный главк ведомства.

Fizportal.ru Дым

Инцидент произошел утром 8 февраля. В автобусе ПАЗ произошло задымление в двигательном отсеке, затем вспыхнул огонь. Эвакуировав 12 пассажиров, водитель смог потушить огонь.

Пострадавших нет. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.