Вашингтон, 8 февраля, 2017, 08:48 — ИА Регнум. Законодатели Массачусетса и некоторых других штатов США, в которых доминируют члены Демократической партии, рассмотрят пути противодействия президенту США Дональду Трампу, сообщает Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

8 февраля демократы соберутся в Бостоне на закрытое заседание, где обсудят ответ на недавние действия администрации Трампа. Так, спикер палаты представителей штата Массачусетс Роберт Делео заявил, что назначил встречу по просьбе однопартийцев, озабоченных действиями нового президента.

При этом Делео признал, что у законодателей не так много рычагов для влияния на решения главы Белого дома.

Напомним, президент США республиканец Дональд Трамп, вступил в должность 20 января 2017 года, за несколько недель на посту он уже реализовал часть своих предвыборных обещаний, которые не разделяются Демократической партией. В частности, был введен временный запрет на въезд в США мигрантов из стран с повышенной угрозой терроризма.