Москва, 8 февраля, 2017, 08:41 — ИА Регнум. У Brent еще есть потенциал падения. Даже несмотря на то, что она довольно внушительно просела в прогнозируемый район 55,10 долл./баррель, и несмотря на сообщения Минэнерго о том, что объемы добычи нефти в США будут расти сдержаннее, чем предполагалось, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

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«В последнее время Brent предпочитает диапазонную торговлю, поэтому не исключено, что перед движением вверх она все же попытается коснуться отметки 53,80 долл./баррель, а помочь ей в этом сможет публикация еженедельных данных по коммерческим запасам в подземных хранилищах США», — пояснила Афанасьева.

«Если еженедельные данные от EIA отразят рост добычи в Штатах, давление на нефть может усилиться, и котировки нацелятся на движение в район нижней границы установившегося диапазона 53,70—57,25», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 8 февраля, стоимость нефти снижается, отыгрывая данные Американского института нефти (American Petroleum Institute, API) о значительном увеличении объема запасов черного золота в США по итогам прошедшей недели. По состоянию на 08:16 мск стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,73% — до 54,65 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI опустилась на 1,11% — до 51,59 доллара за баррель.