Москва, 8 февраля, 2017, 08:31 — ИА Регнум. Российская валюта в ближайшее время, скорее всего, будет реагировать именно на динамику нефти. 7 февраля рубль значительно просел под влиянием тройного эффекта: сильного доллара, слабой Brent и запуска аукционов от Министерства финансов России, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский рубль

«Все три фактора все еще остаются на сцене, однако именно со стороны нефти пара USD/RUB может получить наибольший толчок с вероятностью достижения отметки 59,75, нацеливаясь на уровень 60,00 за доллар», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 8 февраля Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара США и евро к рублю. Курс доллара США вырос к рублю на 48,12 копейки и составил 59,1933 рубля. Евро увеличился на 7,96 копейки — до 63,2362 рубля. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, составила 61,0126 рубля, она выросла на 30,05 копейки.