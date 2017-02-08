Красноярск, 8 февраля, 2017, 07:55 — ИА Регнум. В Красноярском крае выявлен и закрыт сайт, через который можно было сделать заказ на убийство человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

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«Прокуратурой города Красноярска по результатам мониторинга сети Интернет выявлен сайт, на котором размещены сведения о возможности заказать убийство человека», — говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве отметили, что сайт рекламировал убийства (статья 105 УК России). На сайт можно было свободно зайти и прочитать всю размещённую информацию — без дополнительной регистрации.

В прокуратуре напомнил, что, согласно российскому законодательству, реклама не должны побуждать к насилию или иным противоправным действиям. Об этом говорится в статье 7 ФЗ «О рекламе», статье 10 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».