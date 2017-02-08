Москва, 8 февраля, 2017, 07:48 — ИА Регнум. Минимальные розничные цены на водку и коньяк могут увеличиться до 205 рублей и 371 рублей за бутылку объемом 0,5 л соответственно. Инициатором изменения стоимости крепких напитков выступило Министерство финансов России, проект документа размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

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Увеличение минимальной розничной цены на водку и коньяк обусловлен ростом акцизных сборов, инфляцией и повышением тарифов на электроэнергию, поясняется в проекте документа. После повышения цен производители смогут отпускать бутылку водки объемом 0,5 л, по меньшей мере, за 173 рубля, минимальная оптовая отпускная цена составит 178 рублей. Минимальная отпускная цена на коньяк у производителей достигнет 314 рублей, у оптовиков — 323 рублей.

В настоящее время минимальная розничная цена на водку составляет 190 рублей за 0,5 л., на коньяк — 322 рубля за 0,5 л. Таким образом, повышение составит около 9%.